Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район, але втратили 2 БПЛА

росія не збирається припиняти свої обстріли наших територій, що розташовані недалеко від лінії фронту. Знову постраждала Дніпропетровщина.

Ворог обстріляв Нікопольський район. Обстріли були два рази за ніч з реактивних систем залпового вогню.

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Люди не постраждали, але залишились без світла

За словами голови ОВА Валентина Резніченка, крім самого міста Нікополя, під удар потрапили ще дві громади – Червоногригорівська та Мирівська.

У Червоногригорівській зачепило лінію електропередач, тому в громаді частково без світла 2 села. Це приблизно 6 тисяч абонентів. На місці працюють аварійні бригади електриків.

У Мирівській громаді росія обстрілом пошкодила заклад соціальної інфраструктури. Попередньо було відомо, що під час обстрілів люди не постраждали.

Також Резніченко повідомив, що після опівночі наші військові збили на Нікопольщині ще один безпілотник. Таким чином, "уполювали" за ніч два ворожих БПЛА. В інших районах області за останньою інформацією було спокійно.

Ракетні обстріли росії

Дніпропетровщина, на жаль, часто опиняється під вогнем ворога. Зокрема, удень 10 липня окупанти обстріляли регіон з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок цього виникла пожежа на подвір'ї приватного житлового будинку. Мовиться про Синельниківський район області. Російські окупанти вогнем реактивних систем залпового вогню накрили Великомихайлівську громаду.

Страждає й сусіднє Запоріжжя, частина цього регіону ще й перебуває в тимчасовій окупації. Під удар потрапляла школа села Приморське на Запоріжжі. В ОВА повідомляли, що боєприпас поцілив у подвір'я школи. Таким чином окупанти її "демілітаризували". Будівля навчального закладу має серйозні руйнування.

Харків під обстрілами кожного дня, росія просто нещадно стріляє по місту всім, чим може дістати. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов наголошував, що через територіальну близькість до росії, ворожі ракети влучають у цілі за лічені секунди.

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