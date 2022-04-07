Російські війська концентруються на східному напрямку від Харкова: ЗСУ готові до оборони

Голова Харківської ОВА розповів про ситуацію на Харківщині. Він повідомив, що окупанти продовжують чинити тиск на мирних харків'ян та готову зробити акцент на східний напрям від Харкова.

Синєгубов розповів, що російські окупанти концентрують свої сили на сході від Харкова. Ворожі сили використовують залізницю для своїх маневрів.

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Голова Харківської ОВА зазначив, що місцева влада знає про пересування російських бойовиків, а ЗСУ готові дати відсіч окупантам.

Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні Сили України завжди готові до оборони і тримають позиції!

– написав він у телеграмі.

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