Росіяни знову намагалися переправитися через річку Оскіл: ЗСУ завдали удару

Російська окупаційна армія намагалася переправитися через річку Оскіл на Харківщині. Однак Сили оборони завдали удару загарбникам.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". Зазначається, що українські захисники тримають оборону, знищуючи сили ворога на фронті, що переважають.

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Російські війська продовжують атаки на Харківщині

За словами військових, минулої доби на Куп'янському напрямку російські війська проводили наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове.

Неподалік Дворічної було завчасно виявлено спроби противника переправити особовий склад через річку Оскіл,

– йдеться в повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що військові завдали вогневого ураження противнику, російських окупантів було знищено.

Важливо! Раніше українські військові вже повідомляли, що окупанти систематично намагаються перетнути річку Оскіл поблизу Дворічної. Там вони перенаправляють від 2 до 8 осіб на гумових човнах.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулось 133 бойових зіткнення. Зокрема на Куп'янському напрямку військові зафіксували вісім атак окупантів.