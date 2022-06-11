Російські війська намагаються закріпитися на околиці Богородичного та Оріхового, – Генштаб

Військові країни-агресорки не можуть похизуватись неабиякими досягненнями на фронті. Тож вони швидко закріплюються на тих позиціях, які зайняли. Зокрема поблизу Оріхового та Богородичного.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу від 11 червня. У відомстві зазначають, що російські загарбники досягнули певний успіх поблизу цих населених пунктів.

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Окупанти йдуть штурмом і закріплюються на позиціях

Що стосується Оріхового, то російські військові йшли у наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. У Генштабі зауважують, що їм вдалось досягнути часткового успіху. Це дозволило окупантам закріпитись на околиці півночі Оріхового.

Нагадаємо, щоЙого російські загарбники ніяк не можуть захопити повністю. Сама ж ситуація там змінюється ледь не щогодини.

Подібна ситуація з Богородичним. Окупанти йшли штурмом у напрямку Пасіка – Богородичне. Внаслідок цього в останньому їм вдалось трішки просунутись. Тож вони отримали можливість закріпитись на північно-східній околиці села.



Окупанти частково закріпились на околицях Оріхового та Богородичного / Карта liveuamap

Крім того, російські загарбники планують наступати на Слов'янськ. Для цього вони вже займаються підготовкою своїх військових.

ЗСУ відбили 14 атак на Донбасі

Упродовж минулої доби нашим військовим вдалось відбити 14 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямку. Внаслідок цього ворог втратив

чотири танки,

дві артилерійські системи,

одинадцять бойових броньованих машин,

три одиниці автомобільної техніки,

склад з боєприпасами.

Крім того, підрозділи ППО збили чотири БпЛА типу "Орлан-10". Зауважимо, що це лише частина ворожих втрат. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти залишились без десятків тисяч своїх військових і тисяч одиниць техніки.

Знищено майже 32 тисячі окупантів

Станом на 10 червня нашим захисникам і захисницям вдалось відправити на той світ 31 900 російських загарбників. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати ворога неможливо там, де зараз ведуться активні бойові дії.

Крім того, загарбники продовжують позбуватись своєї техніки. На брухт з 24 лютого перетворили 1409 танків, 3450 бойових броньованих машин, 712 артилерійських систем, 222 реактивні системи залпового вогню, 97 одиниць ППО, 2438 автомобілів і автоцистерн, а також 54 одиниці спеціальної техніки.

А ще у ворога стало на 212 літаків, 178 гелікоптерів, 572 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 125 крилатих ракет і 13 суден менше.

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