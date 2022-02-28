Російські війська наразі залишаються в окупованому Бердянську

Станом на вечір 28 лютого війська ворога залишаються у Бердянську. Росіяни завдали ракетного удару по морському порту. Крім того, ворог поранив цивільного.

Виконувач обов'язків міського голови Бердянська Олександр Свідло 28 лютого, о 22:30 розповів у відеозверненні про поточну ситуацію в місті.

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Бердянськ все ще контролюють окупанти

Сьогодні (28 лютого – 24 канал) через обстріл комунального авто постраждав його співробітник. Йому надали необхідну медичну допомогу,

– розповів Свідло.

Він додав, що в місті відновили роботу котельні, тепла не було приблизно добу.

Міський транспорт не працював і не працюватиме 1 березня. Є кілька факторів, що впливають на цей процес. Перше – це відсутність потрібного рівня безпеки. "Рухаючись, мікроавтобус, чи автобус, наповнений людьми, це високий ризик. Ми не готові брати на себе відповідальність у зв'язку з тією ситуацією, що нас оточує", – пояснив Свідло. Друге – це обмеження запасів газу пропану.

Також виконувач обов'язків мера розповів, що наразі у місті не відбуваються поховання. Адже немає доступу до цвинтаря, на якому дислокується російська техніка. Крім того, є проблеми з інтернет-провайдерами: "Про перспективи відновлення говорити зарано, оскільки доступ до вежі заблокований військовим угруповуванням".

За словами Свідла, роботу поліції 27 лютого окупанти блокували. Тепер правоохоронці частково виконують свої функції, але працюють у штатському.

Нагадаємо, росіяни тимчасово окупували Бердянськ 27 лютого.

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