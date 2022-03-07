Російські війська в невизнаному Придністров'ї перебувають у підвищеній готовності

Російська армія намагається прорватися до українських міст на півдні. На Одещині особливу небезпеку несуть окупанти, які поки перебувають на території невизнаного Придністров'я.

На Бессарабському напрямку ворог поки не здійснює активних дій. Хоча саме з акваторії Чорного моря і був здійснений удар по аеропорту у Вінниці. У відповідь українська армія обстріляла російський корабель.

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Щодо російських військ у невизнаному Придністров'ї, то вони перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.

Чисельність російських військових у Придністров’ї оцінюють у межах від 1200 до 1500 осіб, хоча точна кількість наразі невідома. Їхня місія частково полягає у нагляді за найбільшим складом боєприпасів у Східній Європі – 22 тисячі тонн боєприпасів у селі Кобасна, що розташоване всього за два кілометри від кордону з Україною.

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