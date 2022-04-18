Російські війська обстріляли з "Градів" Криворізький район Дніпропетровщини
18 квітня 2022 , 16:22Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Російські війська продовжують обстрілювати цивільні об'єкти із реактивних систем залпового вогню. Так, сьогодні стало відомо, що з "Градів" обстріляли Криворізький район, що на Дніпропетровщині.
Про це на брифінгу від 18 квітня повідомила головна фахівчиня відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.
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За словами Цуркань, 18 квітня ракета російських військ поцілила у дачне товариство в Дніпровському районі області. Внаслідок обстрілів:
- один будинок зруйнований,
- три будинки пошкоджено,
- зазнала ушкоджень господарська споруда.
Крім того, вся вулиця наразі знеструмлена. За словами представниці ДСНС, жертв і поранених немає.Нагадаємо, першим про обстріли з "Градів" повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, атака росіян розпочалася о 13:40. Він також підкреслив, що це виключно дачний район, де ніколи не було жодних військових об'єктів.
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