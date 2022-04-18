Російські війська обстріляли з "Градів" Криворізький район Дніпропетровщини

Російські війська продовжують обстрілювати цивільні об'єкти із реактивних систем залпового вогню. Так, сьогодні стало відомо, що з "Градів" обстріляли Криворізький район, що на Дніпропетровщині.

Про це на брифінгу від 18 квітня повідомила головна фахівчиня відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

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За словами Цуркань, 18 квітня ракета російських військ поцілила у дачне товариство в Дніпровському районі області. Внаслідок обстрілів:

один будинок зруйнований,

три будинки пошкоджено,

зазнала ушкоджень господарська споруда.

Крім того, вся вулиця наразі знеструмлена. За словами представниці ДСНС, жертв і поранених немає.

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