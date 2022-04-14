Російські війська обстріляли Золочівську громаду з вертольотів – двоє дітей поранені

Російські війська обстріляли з вертольотів Золочівську громаду, що на Харківщині. Внаслідок атаки поранено двох дітей.

Відповідну інформацію оприлюднив голова Золочівської громади Віктор Коваленко. Він наголосив, що в обстелених населених пунктах знищено щонайменше 4 будиинки.

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Коваленко розповів, що вибухи пролунали до обіду.

Дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства,

– розповів очільник громади.

Після цього обстріляли Одноробівку – село громади практично на кордоні з Росією.

Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинки,

— повідомив Коваленко.

Також під обстріли потрапила сусідня Олександрівка, куди залетіли 2 російські вертольоти, які почали гатити по цивільних об'єктах. Внаслідок обстрілу поранені двоє дітей – школярі 9 і 11 років. Повідомляється, про потрапляння уламків у шию та стегна. Наразі постраждалі перебувають у лікарні.

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