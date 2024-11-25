Росіяни окупували Катеринівку та Юріївку на Донеччині: оновлення карти від DeepState

Російські війська окупували села Катеринівка та Юріївка на Донеччині. Також ворог просунувся біля ряду населених пунктів на Харківщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлену карту від аналітиків DeepState. Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається найскладнішою.

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В DeepState повідомили, що ворог продовжує просування в Донецькій області: там росіяни окупували Катеринівку та Юріївку. Зазначається, що ворожі війська просунулися біля Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового.

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На жаль, російська окупаційна армія просунулася також на Харківщині, зокрема біля населених пунктів Новомлинськ та Стельмахівка.

Росіяни просуваються на Харківщині: карта від DeepState

До слова, раніше в Силах оборони Півдня розповіли, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на півдні Донецької області. Зокрема на Придніпровському напрямку окупанти ведуть розвідку боєм, щоб виявити позиції українських військових і підготуватись до наступу.