Десятки одиниць техніки: росіяни на півдні України змінили тактику та пішли в штурм

Російські війська на півдні України змінили тактику та почали штурмові дії в складі підрозділів. Попри спроби ворога, Сили оборони України не втратили жодної позиції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня.

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Росіяни пішли в штурм на півдні

16 квітня близько 18:00 російські окупанти розпочали штурм на півдні України.

За словами військових, штурмова група ворога складалася з не менше ніж 320 осіб особового складу, 40 одиниць бойової броньованої техніки, трьох танків та близько десятка багі. Також росіяни залучили штурмові групи від кількох полків 58 загальновійськової армії південного військового округу.

Це сталося біля населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки в Запорізькій області.

На щастя, повітряна розвідка завчасно виявила висування противника. Після цього військові завдали ударів безпілотниками та артилерією.

Перше ураження російської бойової техніки (знищено три БМП) відбулося за 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Бій тривав понад дві з половиною години, українські сили завдавали вогневого ураження по штурмовиках,

– повідомили в Силах оборони Півдня.

Як наслідок, українські сили знищили 29 одиниць бойової техніки противника та 140 осіб особового складу, до того ж було пошкоджено три танки. Військові наголосили, що противник успіху не мав, а жодної позиції Сили оборони України не втратили.

Росіяни пішли в штурм на півдні: дивіться відео