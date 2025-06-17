Ворог просунувся на Донеччині та Сумщині: DeepState оновили карту

Російська окупаційна армія продовжує атаки та штурми вздовж фактично усієї лінії фронту. На жаль, ворогу вдалося просунутися біля п'яти населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням DeepState.

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Як змінилася лінія фронту

Пізно ввечері в понеділок, 16 червня, аналітики DeepState оновили карту бойових дій. Відповідно до їхніх даних, російські війська просунулися в Донецькій та Сумській областях.

Ворог просунувся біля Яблунівки, Гродівки, Комара, в Запоріжжі та Федорівці,

– йдеться в повідомленні.

Ворожа армія мала успіх поблизу Яблунівки на Сумщині: дивіться на карті

Росіяни просунулися біля Гродівки на Донеччині: показуємо на карті

Окупанти просуваються поблизу Комара: дивіться на карті

Ворог просунувся в селі Запоріжжя на Донеччині: показуємо на карті

Російські війська мали успіх у Федорівці на Донеччині: дивіться на карті

До слова, раніше в DeepState також розповіли про будівництво оборонних споруд на межі Дніпропетровської та Донецької областей.

Аналітики зазначили, що ефективність продемонстрували, в першу чергу, інженерні загородження, які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень.