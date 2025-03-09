Росіяни захопили Лебедівку на Курщині: оновлена карта DeepState

Російські війська продовжують атакувати та просуватися в Курській області. Зокрема росіянам вдалося захопити Лебедівку та просунутися в Черкаському Порічному.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Читайте також Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Курщини: ISW розповіли про оперативну обстановку

Росіяни просунулися в Курській області

Російська армія активізувалася на Курщині та зараз намагається витіснити підрозділи ЗСУ.

Мапу оновлено. Ворог окупував Лебедівку та просунувся в Черкаському Порічному,

– йдеться в повідомленні DeepState.

Що зараз відбувається в Курській області: дивіться на карті

До слова, раніше аналітики DeepState повідомляли, що основна наступальна сила ворога на Курщині у районі Суджі складається з північнокорейських солдат – саме вони і зазнають найбільших втрат.

Також автори проєкту підтвердили, що зранку 8 березня ворог дійсно використав трубу нафтопроводу для проникнення в тил Сил оборони. На щастя, сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ. Військові завдали ворогу ракетних та артилерійськіх ударів, також застосовуються безпілотні системи різних типів