Російські війська на Сході готуються до великого наступу, – Інститут вивчення війни
Джерело:Інститут вивчення війни
Росія веде наступ на Донбасі, де українські війська відбивають їхні атаки. Однак ворог готує більш масштабний наступ.
Окупанти вирішили зосередитися на захопленні Донбасу. Там вони планують просування. Бої йдуть в деяких прифронтових містах.
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Росія нарощує сили для великого наступу
Російські війська здійснюють великі штурми за підтримки потужної авіації та артилерії. При цьому вони продовжують нарощувати логістичні та командно-адміністративні можливості, необхідні для більш масштабного наступу. Адже окупанти не досягли жодного серйозного прориву, а також не продемонстрували жодної нової здатності здійснювати кілька успішних одночасних наступів.
Поки загарбникам вдалося увійти в прифронтові міста Рубіжне та Попасна. А також досягти незначного просування навколо Ізюма, але не забезпечили жодного серйозного прориву.
Окупанти надалі атакують захисників Маріуполя. В цьому місті вони планують 9 травня провести парад, Тож заради виконання політичної волі керівництва готові піти на чималі жертви у воєнному плані.
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