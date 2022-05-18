Російські війська страчували й катували українців на Півночі, – HRW

Human Rights Watch стверджує, що російські війська проводили страти та катування на Півночі України.

HRW оприлюднила відповідний звіт у середу, 18 травня. Організація захищає права людей у 100 країнах світу, висвітлюючи порушення та притягуючи винних до відповідальності.

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Вона провела дослідження та задокументувала низку імовірних злочинів проти мирного населення України. Зокрема, у Київській та Чернігівській областях.

Знайшла тіло сина після страти

Серед свідчень, які зібрали HRW, були й розповіді 66-річної Анастасії Андріївни з Київської області. Вона розповіла, що знайшла тіло свого дорослого сина в сараї після того, як його, очевидно, стратили.

Він лежав у позі зародка, підклавши руки під голову, а піджак накинув на плечі,

– розповіла жінка.

Організація також має свідчення жителів села, які стверджували, що вони були серед 350 людей, яких 28 днів утримували в тісному й сирому підвалі у Ягідному, що поблизу Чернігова. Інших жителів села вбили російські окупанти.

Задокументовані злочини росіян

Так, команда HRW відвідала цей район у квітні та травні 2022 року. Вони опитали 65 осіб, зокрема сім'ї загиблих і людей, які були затримані та зазнали тортур від рук російських військових.

Загалом в організації зазначили, що почали розслідувати:

22 очевидні страти без надзвичайних обставин;

9 інших незаконних вбивств;

6 можливих насильницьких зникнень;

7 випадків катувань.

Вважається, що російські війська вчинили злочини у лютому та березні 2022 року, оскільки тоді вони контролювали частину Півночі України.

Також організації вдалося зібрати речові докази, які показують причетність російських військ до "численних порушень законів війни, які можна кваліфікувати як воєнні злочини та злочини проти людства".

Директор HRW у Європі та Центральній Азії Георгій Гогія назвав імовірні звірства Росії "огидними, незаконними та жорстокими".

Звірства росіян на Київщині: головне

Частина Київської області майже місяць перебувала під окупацією російських військових, які вбивали, катували та ґвалтували місцеве населення. Загалом жертвами загарбників стали понад 1 200 мирних людей.

На початку травня Службі безпеки України вдалося встановити особи майже 900 окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині. Декільком російським солдатам та офіцерам вже оголосили підозру. Зокрема, є перші вироки – шестеро російських військовополонених вже отримали терміни від 8 до 15 років.

Після деокупації регіону люди почали самі повідомляти про звірства росіян. Так, на гарячу лінію з надання психологічної підтримки надійшло понад 400 дзвінків з історіями сексуального насильства росіян. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова наприкінці квітня.

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