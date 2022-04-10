Російські війська стріляли в спини 14-річним підліткам: одна дитина загинула
10 квітня 2022 , 09:11Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Україна продовжує фіксувати жахливі факти звірств російських окупантів. Ще одна кричуща ситуація була на Чернігівщині в часи окупації.
Окупанти стріляли в спини 14-річним підліткам. Це відбулось 4 березня в одному з сіл Ніжинського району.
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14-річний підліток з братом йшли до магазину та побачили як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати і ті розстріляли їх в спину з автоматичної зброї,
– повідомили прокурори.
Через цей інцидент 14-річний хлопець загинув на місці, а його брата поранили.
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