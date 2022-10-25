Російські війська хочуть виходити з правого берега, але є дискусія, – військовий експерт

Попри успішний контрнаступ ЗСУ на Півдні, росіяни планують до останнього обороняти Херсон. Хоча частина військ таки відійшла на лівий берег, інші підрозділи Путін змусить стояти до кінця.

Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. На його думку, судячи з повідомлень з Москви, в Кремлі йде дискусія щодо відходу з правого берега Херсонщини.

До теми Чи відіб'ють ЗСУ до кінця року Херсон: прогноз Буданова

Він пояснив, що з військової точки зору і навіть російські військові відстоюють позицію, що треба звідти виходити.

Адже це може бути оперативним котлом для окупантів, адже це відокремлена територія, а позаду – річка Дніпро, на якій розбиті мости та переправи. Тож, це угруповання буде важко забезпечити,

– зазначив Попович.

За його словами, там зібрано доволі сильне угрупування росіян, і ще влітку туди за наказом Путіна почали перекидати регулярні та кадрові війська, які потім мали йти наступом на Миколаїв, а потім – захопити Одесу.

Військовий експерт додав, що контрнаступ ЗСУ зруйнував плани окупантів і тепер в Кремлі стоїть гостре питання – відвести війська з правобережжя Хероснщини.

Але для Путіна ця ідея неприйнятна, тому він віддає наказ триматися до останнього. І цим пояснюється контраверсійність – з одного боку росіяни евакуюються з правобережжя, а з іншого – перекидають туджи мобілізованих і зміцнюють лінію оборони,

– заявив Попович.

Він вважає, що сценарій такий – Росія залишить мобілізованих на позиціях, а кадрових військових відведуть на лівий берег, але не загалом.

Відео до теми – Що зараз відомо про звільнення Херсона



"Тобто війська там залишаться – там будуть чи мобілізовані, чи збільшена кількість кадрових військових. Але війська там точно залишаться і будуть тримати оборону. Поки саме на це результат", – додав експерт.

До слова, за даними Інституту вивчення війни, окупантські війська продовжують мінувати мости й переправи у різних місцях Миколаєва та Херсонщини. Крім того, вороги створюють там шляхи відступу.

Попри це, російські війська ще не починали повноцінний вихід з області. В ISW припускають, що ЗСУ відвоюють верхню частину Херсонщини до кінця 2022 року.