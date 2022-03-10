Російські війська втратили боєздатність і вводять резерви

Наші захисники продовжують знищувати російських загарбників. Під потужним тиском Збройних сил України ворожі війська втратили боєздатність і намагаються ввести резерви.

Відповідну інформацію близько опівночі 10 березня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію збройних сил Росії на всіх напрямках. На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви,

– мовиться у повідомленні.

Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з'єднань і військових частин з інших стратегічних напрямків.

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