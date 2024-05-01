Ворог атакував Одесу трьома "Іскандерами", – Євлаш

Російські війська цієї ночі укотре завдали удару по Одесі. Ворог атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" по густонаселених районах міста.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, ворог обрав Одесу за ключову ціль.

Дивіться також Б'ють балістикою другий день поспіль: Труханов показав наслідки російського удару по Одесі

Як ми бачимо, ворог обрав зараз собі за ключову ціль Одесу. Раніше він бив і продовжує бити в тому числі по Харкову. Цього разу він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди,

– розповів Євлаш.

За його словами, ці атаки направлені лише на залякування і дестабілізацію морального стану населення.

Ілля Євлаш наголосив, що Росія продовжує завдавати удари балістикою, яку дуже складно перехопити та збити.

"Лише один комплекс, який уже довів свою ефективність в бою, здатен протистояти балістиці, це Patriot. І ми потребуємо більше таких систем і ракет до них, аби боротися з російським терором", – додав речник.

Євлаш наголосив, що ворог продовжує терор.

Де росіяни застососували "Іскандер М"

Раніше Росія уже застосовувала цей тип ракет. За словами Євлаша, вони переважно призначені для того, аби бити по великих площинах.

А ось для чого Росія проводить такі удари серед білого дня, коли багато українців просто прогулювались набережною, – Євлаш іронічно зауважив, що не знає і не розуміє.

Ворог вкотре атакував Одесу