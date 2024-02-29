Українські сили полюють на російських бойовиків по всьому світу, – Politico

Журналісти видання Politico стверджують, що українські сили полюють на російських захисників по всьому світу. Активну участь у цих діях беруть наші спецслужби.

Свідченням цього стала успішна операція ГУР МО у Судані. Водночас у виданні зазначили, що у Києві запевнили, що діють винятково у межах міжнародного права.

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Українські сили полюють на російських воєнних злочинців

Представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі журналістам Politico заявив, що українська розвідка має бути присутня всюди, де є необхідність знищити ворога, який веде повномасштабну війну проти України.

Ми присутні скрізь, де тільки можна послабити інтереси Росії. Що стосується Судану... Я не можу ні підтвердити, ні спростувати (інформацію – 24 Канал),

– наголосив він.

До цього у виданні Kyiv Post оприлюднили відео, на якому українські спецпризначенці допитують російськомовних бойовиків, захоплених у полон у Судані, які стверджували, що вони є членами групи найманців ПВК "Вагнер".

На відео, в якому фігурує український солдат з позивним "Тимур", видно, як він допитує одного з полонених про їхнє походження і мотиви перебування в Судані. Захоплений боєць зізнався, що є членом приватної військової компанії "Вагнер" і заявив, що їхня місія полягає у поваленні місцевого уряду.

За словами бойовика, зараз у Судані діє близько ста вагнерівців, які базуються в сусідній Центральноафриканській Республіці. Це викриття з'явилося після того, як у розпорядженні Kyiv Post опинилися два відеозаписи, на яких українські спецпризначенці нібито вистежують російських найманців у Судані ще в листопаді 2023 року.

Росія має свій значний слід в Африці

Журналісти зазначили, що Росія має значний слід в Африці. Зокрема, ПВК "Вагнера", яка воювала в Україні, переформували у так званий "Африканський корпус". Згідно зі звітом варшавського Центру східних досліджень, вони присутні в африканському регіоні Сахель, в Буркіна-Фасо, а також у Лівії.

"Військові хунти, які захопили владу в багатьох країнах Сахельського регіону в останні роки, бачать у Росії захисника як на внутрішній, так і на міжнародній арені, і прагнуть співпрацювати з нею у сфері оборони", – йдеться у звіті.

Це робить атаку на російську присутність в Африці способом боротьби з впливом Кремля за кордоном. Андрій Юсов наголосив, що російська терористична мережа так званих військових компаній на території Африканського континенту продовжує працювати та займатися протиправною діяльністю та підтримкою місцевих терористичних угруповань.

Все, що робить Україна за кордоном, провадиться в межах міжнародного права та у співпраці з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами,

– заявив представник ГУР.

У нещодавній заяві голова СБУ Василь Малюк повідомив, що українські спецслужби, зокрема ГУР та СБУ, застосовують нетрадиційну тактику ведення бойових дій, спрямовану на вразливі місця Росії. Малюк виділив Африку як ключову сферу, на якій Україна зосереджує свою увагу в межах цього стратегічного підходу.