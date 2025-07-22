Переміщують техніку та особовий склад: окупанти бояться ударів українських Сил оборони

Російські загарбники бояться ударів українських Сил оборони. У зв'язку з цим вони різко змінюють структуру розміщення особового складу та техніки.

Таку інформацію надав агент партизанського руху, який перебуває у складі севастопольського 12-го зенітно-ракетного полку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Що відомо про зміни у структурі полку?

За даними "Атеш", командування полку прийняло рішення про розквартирування більшості військовослужбовців за межі території частини через страх ударів з боку Сил оборони України.

У рамках цих заходів всю військову техніку, включно із зенітно-ракетними комплексами С-400, перемістили в укриття та безпечні райони. Тоді як на території частини залишилися лише військовослужбовці, які несуть бойове чергування.

Така поведінка командування свідчить про зростальну вразливість військового об'єкта на окупованій території та панічні рішення, що приймаються в умовах реальної загрози,

– кажуть в "Атеш".

До слова, раніше також повідомлялося, що Стрілецька бухта в окупованому Севастополі майже спорожніла. Залишки російського флоту намагаються перемістити та сховати. За словами агентів партизанського руху, раніше у цій бухті перебувала велика кількість бойових суден, але зараз вона пустує.