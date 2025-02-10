"Все через матюки": священник РПЦ відповів, чому російські солдати гинуть на війні
- Священник РПЦ Алєксандр Волков заявив, що російські солдати гинуть на війні через те, що матюкаються.
- Пропагандист вважає, що в лайці є "духовне підґрунтя", яке негативно впливає на окупантів.
Голова інформаційної комісії Московської міської єпархії отець Алєксандр Волков "з'ясував", чому російські окупанти гинуть на фронті. Виявилося, що на це нібито впливає їхнє мовлення, а зокрема лайка.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Зазначається, що відповідну заяву представник РПЦ зробив на пресконференції до Всесвітнього дня боротьби з ненормативною лексикою.
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Росіяни гинуть на фронті "через матюки"
Священник-пропагандист стверджує, що на війні в першу чергу гинуть або травмуються солдати, які матюкаються.
Запам'ятайте, лаятися матом на передовій не можна. Це, здавалося б, щось дуже дивне для світської людини: там стріляють, страшно, емоції вивільняються, по-іншому не можна сказати, швидко віддати наказ можна тільки матюками. Ось узяв у руки зброю, забудь про матюки! Сидиш в укритті з друзями-бійцями – не лайся,
– сказав Алєксандр Волков.
Представник РПЦ також намагався переконати, що він не сам вигадав цю теорію, мовляв, "це не жарти, не просто набір із п'яти слів, а глибинна духовна, диявольська складова".
В матюках є духовне підґрунтя. І люди, які з усіх сил намагаються навіть у цих абсолютно екстремальних умовах для свого внутрішнього стану утримуватися від такої лексики, набагато більш збережені, зокрема в умовах бойових дій,
– пояснив пропагандист.
Варто зазначити, що російська православна церква напряму підтримує російських військових у війні проти України. Зокрема нещодавно речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук продемонстрував "молитовники", які роздають окупантам.