Дезертирство та полон: які настрої панують серед російських військових

Морально-психологічний стан російських військових продовжує залишатися на низькому рівні. Вони здаються в полон, відбувається дезертирство.

Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Окупанти записують відповідні відео, де розповідають, що насправді відбувається в їхній так званій армії.

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Дезертирство росіян

Російські військові скаржаться, що їм не надається належна медична допомога, не відбувається вчасна евакуація поранених, відсутні ротації. Тому ті, кому вдається вирватися у відпустку, намагаються у будь-який спосіб не повернутися на фронт.

"Відомий випадок, коли російський військовий в ОАЕ прийшов в посольство США і просто здався. Зараз такі випадки частішають. Ми рекомендуємо окупантам робити те ж саме. Це непоганий вибір залишитися живим та не бути військовим злочинцем", – зазначив військовий.

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Ілля Євлаш додав, що за минулу добу (3 жовтня) на Бахмутському напрямку 4 окупантів здалися в полон. Вони розуміють, у разі відступу їх вб'ють чи жорстоко покарають бійці російського підрозділу "Ахмат".

"Ми дотримуємося всіх норм міжнародного права, Женевської конвенції, поводимося з полоненими як цивілізована європейська країна, тому є й проєкти "Хочу жити". Звичайно, зараз ми відслідковуємо поки що не масову здачу в полон, але на деякому рівні у противника залишається на низькому рівні морально-психологічний стан. Це я про напрямок Лиману та Бахмуту", – додав він.

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Станом на вересень 2023 року сайт проєкту "Хочу жити" відвідало понад 48 мільйонів росіян. Надійшло понад 25 тисяч заявок, що "конвертувалося" у здачу в полон 216 людей. Понад 1000 осіб чекають своєї черги – вони спілкуються з представниками проєкту та очікують на операцію з переведення через лінію фронту. Таких операцій вже було проведено 21.

Після успішної операції ГУР з російським пілотом Мі-8 кількість окупантів, які хочуть здатися в полон, зросла на 70%. При чому такий приріст відбувся за один день. Зросла кількість звернень через лінію проєкту "Хочу жити" та іншими каналами.

Все більше російських окупантів хочуть співпрацювати з українськими спецслужбами. Так, один військовий зв'язався через канали проєкту "Хочу жити" і переконав ще 11 росіян здатися в полон. Ця операція отримала кодову назву "Бариня".

, що "Хочу жити" – державний проєкт, який існує вже рік. Його створили спеціально для військових армії Росії та Білорусі. Через нього можна добровільно здатися у полон України. Можна подати заявку в чат-бот або зателефонувати за номером – +38 044 350 89 17 та 688, або написати у телеграм чи вотсап – +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.