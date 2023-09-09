"Я*ця йому відріж, н***й": окупанти обговорюють майбутні тортури над українським полоненим

Російські військові продовжують порушувати всі можливі міжнародні конвенції. Так, у перехопленій розмові окупант пропонує піддати тортурам українського полоненого.

Співробітники ГУР МО перехопили чергову розмову російських військових. Вона велася між двома російськими військовими Денисом і Алєксандром. Останній запропонував своєму товаришу піддати тортурам українського полоненого.

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Окупант закликає до катувань

Спочатку військові обговорювали якогось свого знайомого. Мовляв, його відправили на реабілітацію. Але Алєксандр усіляко це заперечував. Казав, що той приїхав і щоденно зловживав алкоголем.

Він поцікавився у Дениса, коли той повертається. На що останній заявив, "сказали, як до Києва дійдете, лиш тоді підете". Тим часом Алєксандр бідкався, що рубають дрова, бо ночами у бліндажі холоднувато.

Аж раптом Алєксандр згадав, що мав про щось важливе спитати. У розмові він пожвавився, запитуючи, кого Денисові вдалося спіймати. На що останній заявив, що до полону потрапив "ДРГшник". Мовляв, він міг корегувати вогонь.

Алєксандр відразу ж дав пораду, як покарати цього "ДРГшника". Каже: "я**я йому відріжте, і все, н***й!". Останній заявив, що спочатку його мають привезти і почав скаржитися на життя.

Спочатку бідкався на те, що у нього проблеми зі спиною. І що вони "***ть мізки" окупантові. Ніби вони в нього є. Потім почав нарікати, що дуже хоче додому повернутися. Мовляв, "б***ь, за***ли". Зокрема, російського загарбника дістали наряди.

Моральний занепад окупанта не безпідставний. Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лиш на Таврійському напрямку за минулу добу відправили на той світ кілька десятків загарбників.

Втрати ворога вражають

За словами командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадного генерала Олександра Тарнавського, за минулу добу на Таврійському напрямку ворог втратив 321 бійця. Мовиться про 81 "двохсотого", 233 поранених і 7 полонених.

Крім того, в окупантів стало на 40 одиниць техніки менше. Йдеться про: 1 танк, 1 ББМ, 9 артилерійських систем і мінометів, 1 ППО, 1 РЛС "Зоопарк", 1 ПТРК, 17 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки, а також 3 одиниці спеціальної техніки. Це ще не все, адже знищили також 8 складів боєприпасів і 2 пункти управління окупантів.