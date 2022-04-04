Російські військові обстріляли храм у Рубіжному: двоє священиків поранені
4 квітня 2022 , 13:31Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти обстріляли ще один храм.
Як і раніше, ворогу байдуже куди стріляти, тож цинічні обстріли мирних людей та об'єктів продовжуються.
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Внаслідок обстрілу двоє поранених
Гайдай зазначив, що снаряд ворога потрапив у храм на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному.
Внаслідок обстрілу пробило покрівлю храму. Настоятель церкви та ще один священнослужитель, який у той час перебував на території храму, отримали осколкові поранення.
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