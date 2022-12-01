Росія атакувала підприємство ДТЕК: енергетики отримали поранення

Росія продовжує здійснювати енергетичний терор України. Війська агресора вкотре атакували підприємство ДТЕК.

Російські війська здійснили черговий обстріл енергетичних підприємств ДТЕК у четвер, 1 грудня. Унаслідок ворожої атаки поранено двоє енергетиків. Де саме це відбулося – не повідомляється.

До речі Обмеження можуть бути дуже тривалими: в Укренерго заявили про різні сценарії блекаута

Підприємства ДТЕК за 2 місяці зазнали 16 атак

У ДТЕК розповіли, що співробітникам оперативно надали необхідну допомогу та доставили до лікарні. Повідомляється, що загрози їхньому життю немає.

За останні два місяці наші підприємства зазнали вже 16 терористичних атак Росії,

– розповіли в ДТЕК.

Наскільки сильно Росія пошкодила енергосистему України

Восени Росіяцілеспрямовано руйнувала енергетичну інфраструктуру України. Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомляв, що після масованих атак Росії в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після атак Росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

На тлі масованих атак Росії виникли дискусії щодо евакуації через ймовірність блекауту. Наприклад, взимку, можливо, доведеться вивезти частину населення з Києва, про що заявив мер Віталій Кличко.

Водночас в Офісі Президента заявляють, що у випадку блекаута нікуди виїжджати не треба. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко висловив сподівання, що в Україні не буде блекаута по всій країні.

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