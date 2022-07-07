З артилерії окупанти обстріляли район Вуглегірської ТЕС

Російські загарбники продовжують хаотичні, а також цілеспрямовані обстріли. Упродовж минулої доби ворог бив по району Вуглегірської ТЕС.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу від 7 липня. У відомстві зазначають, що окупанти відкривали вогонь зі ствольної артилерії.

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На Бахмутському напрямку все ще неспокійно

Слід розуміти, що Бахмутський напрямок складно назвати спокійним. У його районі регулярно ведуться бойові дії або ж ворог просто б'є як по наших позиціях, так і по цивільних. Так, зі ствольної артилерії російські бійці атакували райони Івано-Дар'ївки, Семигір'я, а також Вуглегірської ТЕС. Також відомо про авіаудар поблизу Спірного.



Яка зараз ситуація поблизу Вуглегірської ТЕС / Скриншот liveuamap

Ствольну й реактивну артилерію ворог використовує також на Краматорському напрямку. Там окупанти били по районах Кривої Луки, Кузьминівки, а також Григорівки. Також ворог використовує комплекси радіоелектронної боротьби. З їхньою допомогою бійці країни-агресорки прагнуть порушити роботу систем управління, а також зв'язку ЗСУ.

Ворог намагається просуватись до Слов'янська

Також у Генштабі зауважили, що упродовж минулої доби окупанти намагались вести штурмові дії на Слов'янському напрямку. Крім того, вони зі ствольної та реактивних систем залпового вогню атакували райони Долини, Курульки, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, а також Чепіля.

Досить неспокійно на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Окупанти там систематично б'ють по позиціях ЗСУ. Усе це ворог робить задля того, щоб бодай якось скувати дії наших військових.

Подібна ситуація спостерігається на Південнобузькому напрямку. Там ворог робить усе можливе для того, щоб наші військові не могли просунутись вперед. Для цього окупанти б'ють з мінометів, танків, ствольної, а також реактивної артилерії усе навколо. Під ворожий вогонь потрапили райони Лиманів, Посад-Покровського, Прибузького, Мирного, Котляревого та Благодатного.

І хоч окупанти не сильно рвуться в бій, адже знають, що на них чекає, це не заважає нашим ЗСУ щоденно знищувати ворога. Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось ліквідувати вже 36 500 російських бійців. І це далеко не кінець.

Тисячі одиниць ворожої техніки перетворили на брухт

Вороже військо втрачає не лише свій особовий склад. В окупантів скорочується кількість техніки. "Друга армія світу" вже не дорахується 1600 танків, 3789 бойових броньованих машин, 812 артилерійських систем, 247 РСЗВ, а також 107 одиниць засобів ППО.

Крім того, упродовж чотирьох місяців вдалось знищити 217 літаків, 187 гелікоптерів, 664 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 153 крилаті ракети, 15 суден, 2648 автомобілів і автоцистерн, а також 65 одиниць спецтехніки.

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