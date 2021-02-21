Російські окупанти проведуть у Криму навчання своїх підрозділів, що воювали на Донбасі

В березні в окупованому Криму пройдуть військові навчання повітряно-десантних військ. У ньому будуть брати участь підрозділи, які воювали на Донбасі.
Джерело:Мінооборони Росії
Навчання запланували провести в середині березня 2021 року на полігоні "Опук" в Криму.
Читайте також Бойовики на Донбасі хотіли знищити піхоту ЗСУ: українців обстріляли 40 мінами
Ними керувати буде генерал-майор Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання гвардії Андрій Суховецький. Відпрацьовувати навички будуть разом з гвардійським десантно-штурмовим Кавказьким казачім полком зі Ставрополя (247-й полк) і гвардійським артилерійським полком з Анапи (1141-й полк).Важливо! Силовики з Кавказького казачого полку брали участь у боях під Іловайськом, а їхню техніку помічали на окупованих територіях.
Що вони будуть відпрацьовувати
- Російські десантники збираються відпрацювати десантування особового складу і техніки на незнайомий майданчик приземлення.
- Там вони мають захопити об'єкти умовного противника та утримувати їх до підходу основних сил з'єднання.
- Паралельно із тим десантно-штурмові підрозділи ВДВ будуть висаджуватись на необладнане морське узбережжя з великих кораблів Чорноморського флоту.
- Крім атаки вони мають відпрацювати способи оборони від висадки морського десанту "умовного противника".
Наразі реакції відповідних відомств України на цю інформацію немає.