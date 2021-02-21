Російські окупанти проведуть у Криму навчання своїх підрозділів, що воювали на Донбасі

В березні в окупованому Криму пройдуть військові навчання повітряно-десантних військ. У ньому будуть брати участь підрозділи, які воювали на Донбасі.

Навчання запланували провести в середині березня 2021 року на полігоні "Опук" в Криму.

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Ними керувати буде генерал-майор Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання гвардії Андрій Суховецький. Відпрацьовувати навички будуть разом з гвардійським десантно-штурмовим Кавказьким казачім полком зі Ставрополя (247-й полк) і гвардійським артилерійським полком з Анапи (1141-й полк).

Що вони будуть відпрацьовувати

Російські десантники збираються відпрацювати десантування особового складу і техніки на незнайомий майданчик приземлення.

особового складу і техніки приземлення. Там вони мають захопити об'єкти умовного противника та утримувати їх до підходу основних сил з'єднання.

умовного противника з'єднання. Паралельно із тим десантно-штурмові підрозділи ВДВ будуть висаджуватись на необладнане морське узбережжя з великих кораблів Чорноморського флоту.

з великих кораблів Чорноморського флоту. Крім атаки вони мають відпрацювати способи оборони від висадки морського десанту "умовного противника".

Силовики з Кавказького казачого полку брали участь у боях під Іловайськом, а їхню техніку помічали на окупованих територіях.

Наразі реакції відповідних відомств України на цю інформацію немає.

Після окупації Криму у 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.