Російські військові на окупованих територіях відпрацьовують "нові способи тактичних дій"

Понад 10 тисяч російських військових вивели на полігони Росії, Вірменії, а також окупованих регіонів України та Грузії. Там вони відпрацьовують "нові способи тактичних дій".

Зокрема, у навчаннях беруть участь мотострілецькі з'єднання Південного військового округу Росії та підрозділи берегових військ Чорноморського флоту, Каспійської флотилії.

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Російські військові проводять навчання на окупованих територіях

Відповідно до повідомлення, бойове злагодження мотострілецьких, танкових взводів та артилерійських батарей організовано на понад 20 загальновійськових полігонах:

у Волгоградській,

Астраханській,

Ростовській областях,

на Ставропіллі,

на Кубані,

у Північній Осетії,

Чечні,

Карачаєво-Черкесії,

в Інгушетії.

Заняття з бойової підготовки проводять у Вірменії, в окупованому Криму та на загарбаних у Грузії територіях – Абхазії та Південній Осетії.

Навчаються "новим способам тактичних дій"

В окрузі заявили, що батальйонні тактичні групи освоять "нові способи тактичних дій" у складі різних видів розвідувально-вогневих та ударних комплексів, зокрема контрбатарейного, авіаційного та снайперського.

Навчання західного військового округу Росії

У західному військовому окрузі Росії 11 січня розпочалися навчання на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській та Смоленській областях. Там проводять стрільби.

У тренуваннях окупантів беруть участь приблизно 3 000 військовослужбовців та 300 одиниць бронетехніки.

За інформацією української та західної розвідок, на кордоні з Україною сконцентровані приблизно 100 тисяч російських військових.

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