Туреччині російські бази в Сирії не потрібні: якими є стосунки Путіна та Ердогана

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що країна не буде в захваті від російських баз в Сирії. Стосунки Реджепа Ердогана та Владіміра Путіна не є такими, які б хотіла Туреччина.

Таку думку 24 Каналу висловив ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що країна-агресорка вже втратила Сирію. Водночас Туреччина матиме проблеми через свої бажання.

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Стосунки Путіна та Ердогана

За словами ведучого каналу, Ердоган для Путіна "ніхто". Раніше російський диктатор вважав, що йому вдалось змусити Туреччину приносити Росії користь.

Тим часом Путін "програв" Сирію та сам звідти вийшов. Росії вже не має сенсу тримати там свої війська для підтримки газопроводу. Газпром пішов з Європи, а тепер й з Сирії.

Цікаво! Російський опозиційний політик Геннадій Гудков висловив думку про те, що Ердоган є хорошим прикладом, як діяти та безцеремонно поводитись з таким диктатором як Путін.

Асланян наголосив, що після того, як Росія покинула Сирію, там точно не буде російських військових баз. Росія свою "справу" в Сирії закінчила, але не Туреччина.

В Ердогана зараз проблеми. Він заявив, що треба повернути турецькі міста на території Сирії. Йому потрібно забрати цей регіон, а Ізраїль цього не дозволяє, Іран теж категорично проти,

– зауважив ведучий.

Він додав, що в цю політику може втрутитись й Дональд Трамп, який, ймовірно, буде підтримувати Ізраїль, що не буде вигідно Туреччині.