Росіяни самі просяться в полон: ЗСУ знову поповнили обмінний фонд

Після вдалої роботи Сил оборони російські окупанти самостійно просять українських військових взяти їх у полон. Вороги нарікають на погане забезпечення і не бажають продовжувати бій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

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Російські військові добровільно здаються в полон

Військовослужбовці 6 полку Сил спеціальних операцій ЗСУ показали відео, на якому демонструється робота операторів дронів. Також воїнам вдалося записати зізнання російських військових, які поповнили обмінний фонд.

Я ліпше сяду, але сюди не повернусь, – каже один з полонених, коли решта нарікає на погане забезпечення ворожих військ. ССО продовжує нести смерть ворогам,

– йдеться в повідомленні.

Про що розповіли полонені окупанти

За словами російських військових, їхнє командування відправило в піхоту непідготовлених людей та відмовляється евакуювати поранених.

Один з полонених має посаду оператора-навідника танкового взводу. Але його разом з іншими росіянами відправили на штурми в 22 мотострілковий полк. Він додав, що з таким командуванням, як в них, він краще б сів до в'язниці.

Інший росіянин зізнався, що має багато боргів, тож вирішив піти на війну. Але його так само надурили, зазначивши, що у війську він буде лише видавати форму та їжу, а не йти в бій.

Також російські окупанти розповіли, що поранені військові мають виходити з поля бою самостійно, бо евакуаційні автомобілі не приїжджають.

Ліпше в полоні. Я вибрав ваше життя і своє життя. І я хочу, щоб всі повернулися із цієї війни живими,

– говорять російські полонені.

Рейнджери ССО взяли в полон російських окупантів / Відео Сил спеціальних операцій ЗСУ

Нагадаємо, російські військові також добровільно здаються в полон ЗСУ через проблеми з логістикою. Росія не відправляє своїм воїнам воду та їжу. Неодноразово траплялося, що окупанти скоювали самогубство, щоб не потрапити у полон, але і не воювати далі.

Російські військові готові втікати з поля бою навіть майже без одягу і долати кілька кілометрів, щоб здатися в полон українцям.