У розвідці Британії пояснили, чому Росія зміцнює позиції на Запоріжжі, попри акцент на Донбасі
Росія, ймовірно, продовжила зміцнення оборонних укріплень у Запорізькій і Луганській областях. В окупантів виникла дилема, де протидіяти Силам оборони України – на Донбасі чи Півдні.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 13 лютого. У відомстві звернули увагу на знімки від 7 лютого 2023 року, які вказують на те, що Росія, ймовірно, продовжила зміцнення оборонних укріплень у центрі Запорізької області, зокрема поблизу села Тарасівка.
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У планувальників російського вторгнення виникла дилема
"Станом на 8 січня 2023 року Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області", – констатують у розвідці.
У Британії наголошують, що попри оперативний фокус на центральному Донбасі, Росія як і раніше стурбована охороною кінцівок своєї розширеної лінії фронту.
Про це свідчить продовження будівництва оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях та перекидання особового складу. Лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1288 кілометрів, а лінія фронту в окупованій Росією Запорізькій області – 192 кілометри,
– заявили в розвідці.
В огляді Британії йдеться, що великий український прорив на Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського "наземного мосту", що з'єднує Ростовську область Росії та Крим.
Крім того, успіх України в Луганській області ще більше підірве оголошену військову мету Росії захопити Донбас.
"Рішення про протидію якій із цих загроз віддати перевагу, ймовірно, є однією з головних дилем для російських планувальників", – резюмували в Міноборони Британії.
Росія за 2 тижні зазнала рекордних втрат
- Росія, ймовірно, за попередні 2 тижні зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Втрати окупантів збіглися у даті з початком нового наступу.
- За даними розвідки Британії, середній показник втрат Росії за 7 днів становив 824 жертви на день. Це в чотири рази більше, ніж у червні – липні 2022 року.
- Зростання російських втрат, ймовірно, пов'язане з браком підготовлених кадрів, координацією та ресурсів по всьому фронту.
- Станом на 13 лютого в Україні вже ліквідували 138 340 окупантів. Тільки за минулу добу росіяни втратили 560 військових.