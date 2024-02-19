Злочин без терміну давності: що відомо про 12 росіян, причетних до геноциду в Бучі та Гостомелі

24 Канал публікує імена 12 російських воєнних злочинців, причетних до масових актів геноциду в Бучі та Гостомелі навесні 2022 року.

Якщо росіяни планували уникнути відповідальності за свої злочини на Київщині навесні 2022 року, то для них є погані новини – про них ніхто не забув і їм не буде спокою ніде. Рано чи пізно їх буде деанонімізовано і вони понесуть відповідальність за страждання українців. Ніхто не уникне покарання.

Завдяки роботі групи волонтерів було проведено OSINT-розслідування з метою встановлення осіб російських воєнних злочинців – військових Росії, які в березні 2022 року під час вторгнення брали безпосередню участь у боях за населені пункти Буча та Гостомель Київської області.

24 Канал публікує імена 12 російських воєнних злочинців, причетних до масових актів геноциду в Бучі та Гостомелі навесні 2022 року.

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Хто відповідальний за геноцид у Бучі та Гостомелі

Встановлено особи військовослужбовці двох частин російської армії:

31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (військова частина 73612);

104 гвардійського десантно-штурмового полку (військова частина 32515).

Наразі волонтери встановили особи 12 російських військових:

ЗАРАФ'ЯНОВ Газінур Гаптильнурович (рос. – ЗАРАФЬЯНОВ Газинур Гаптыльнурович), 30.10.1982 року народження, уродженець Республіки Марій Ел, громадянин РФ.



ЗАРАФ'ЯНОВ Газінур Гаптильнурович / Фото соцмережі окупанта

Зареєстрований за адресою: місто Ульяновськ, вулиця Репіна, будинок 45, квартира 150, СНІОР (рос. – СНИЛС): 13425200611, ІПН: 121101106233, паспорт № 8804 713029 від 15.12.2004, н.м. тел. +79539882910, +79176290911.



ЗАРАФ'ЯНОВ Газінур Гаптильнурович / Фото соцмережі окупанта

Соціальні мережі воєнного злочинця: vk.com/id423654603, Е-пошта: saraevsvatoslav9@gmail.com, gazinur1470@gmail.com.

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КОРЮКІН Михайло Володимирович (рос. – КОРЮКИН Михаил Владимирович), 10.02.1989 року народження, уродженець міста Улан-Уде Республіки Бурятія, громадянин РФ.



КОРЮКІН Михайло Володимирович / Фото соцмережі окупанта

Зареєстрований за адресою: Хабаровський край, район Хабаровський, село Сосновка, вулиця Владивостокське шосе, будинок 5, СНІОР (рос. – СНИЛС): 14063134618, ІПН: 032618495246, паспорт № 8108 257328 від 16.03.2009, н.м. тел. +79506947864, +79990861349, соціальні мережі: vk.com/id137072230, Е-пошта: mihail.yad@yandex.ru;

ГАРБУЗОВ Василь Олександрович (рос. – ГАРБУЗОВ Василий Александрович), 11.02.1997 року народження, громадянин РФ.



ГАРБУЗОВ Василь Олександрович / Фото соцмережі окупанта

Зареєстрований за адресою: Алтайський край, Троїцький район, село Троїцьке, вулиця Молодіжна, будинок 17 квартира 1, СНІОР (рос. – СНИЛС): 16624231453, ІПН: 383407133552, паспорт № 5217 645924, н.м. тел. +79994563649, соціальні мережі: vk.com/id132560742, Е-пошта: batya_nomer1@mail.ru, tri_koilapopal@mail.ru.

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БАТАЛОВ Сергій Володимирович (рос. – БАТАЛОВ Сергей Владимирович), 02.03.1989 року народження, уродженець села Буланіха Зонального району Алтайського краю, громадянин РФ.



БАТАЛОВ Сергій Володимирович / Фото соцмережі окупанта

Зареєстрований за адресою: Алтайський край, місто Рубцовськ, вулиця Комсомольська, будинок 102, квартира 12, СНІОР (рос. – СНИЛС): 12928581388, ІПН: 224501756178, паспорт № 0108 309055 від 27.03.2009, н.м. тел. +79237804717, +79237263324, соціальні мережі: vk.com/id243088175, vk.com/id525696680, instagram.com/svbatalov, Е-пошта: sergejbatalov777@gmail.com, sergei020389@mail.ru.

ЄЛІЗАРЕНКО Денис Вікторович (рос. – ЕЛИЗАРЕНКО Денис Викторович), 09.02.1993 року народження, уродженець міста Гдов Псковської області.



ЄЛІЗАРЕНКО Денис Вікторович / Фото соцмережі окупанта

Громадянин РФ, зареєстрований за адресою: місто Псков, вулиця Генерала Маргєлова, будинок 1/20, СНІОР (рос. – СНИЛС): 14856848823, ІПН: 345300091643, паспорт №№ 1806 997995 від 01.06.2007, 1812 810301 від 20.02.2013, 1818 429857 від 29.05.2018, н.м. тел. + 79532501738, +79297836954, +79377180322, +79275005931, +79275232467, Е-пошта: denis.elizarenko@rambler.ru, denis.elizarenko.1993.02.09@rambler.ru, соціальні мережі: vk.com/id205582275.

ОГОРОДНІКОВ Сергій Петрович (рос. – ОГОРОДНИКОВ Сергей Петрович), 24.07.1985 року народження, уродженець міста Рубцовськ Алтайського краю.



ОГОРОДНІКОВ Сергій Петрович / Фото соцмережі окупанта

Громадянин РФ, зареєстрований за адресою: місто Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, будинок 18, квартира 78.

СНІОР (рос. – СНИЛС): 11540011990, ІПН 226901193340, паспорт № 0104 644069 від 05.09.2005, н.м. тел. +79500371332, +79130284724, +79520031026, Е-пошта: russia75314@mail.ru, соціальні мережі: vk.com/id512387460, vk.com/id547217439, vk.com/id566294944, vk.com/id420459164, instagram.com/sergejogorodnikov093, ok.ru/profile/523966127050.

ЗЕМУЛЯЄВ Анатолій Сергійович (рос. – ЗЕМУЛЯЕВ Анатолий Сергеевич), 08.02.1987 року народження, уродженець села Янгієр Сирдар'їнської області Республіки Узбекистан.



ЗЕМУЛЯЄВ Анатолій Сергійович / Фото соцмережі окупанта

Громадянин РФ, зареєстрований за адресою: Алтайський край, місто Рубцовськ, вулиця Калініна, будинок 32, квартира 69, СНІОР (рос. – СНИЛС): 14711420628, ІПН 226901193340, паспорт № 0107 059023 від 20.07.2007, н.м. тел. +79231626983, Е-пошта: azemylaev@gmail.com, zemulyaevas1763135@pochtabank-client.ru, card270@mail.ru, соціальні мережі: vk.com/id436684531, instagram.com/anatoli_zemulyaev/.

ПАРФЬОНОВ Костянтин Сергійович (рос. – ПАРФЁНОВ Константин Сергеевич), 17.06.1992 року народження, уродженець села Новоєгор'євське Єгорьєвського району Алтайського краю.



ПАРФЬОНОВ Костянтин Сергійович / Фото соцмережі окупанта

Громадянин РФ, зареєстрований за адресою: Алтайський край, місто Рубцовськ, вулиця Павлова, будинок 57, квартира 1, СНІОР (рос. – СНИЛС): 15574143572, ІПН: 220915763888, паспорт № 0112 848992 від 07.06.2013, н.м. тел. +79833504881, +79530373018, соціальні мережі: ok.ru/profile/572303724940, ok.ru/profile/585609018328, vk.com/id546537576.

КАРІМОВ Едуард Хайсарович (рос. – КАРИМОВ Эдуард Хайсарович), 21.01.1981 року народження, уродженець села Бугуєва Сафакулєвського району Курганської області.



КАРІМОВ Едуард Хайсарович / Фото соцмережі окупанта

Громадянин РФ, зареєстрований за адресою: місто Псков, вулиця Байкова, будинок 8, квартира 46.

СНІОР (рос. – СНИЛС): 12073746134, ІПН: 743701780302, паспорт № 7507 079608 від 18.07.2007, н.м. тел. +79517530386, +79532413306, Е-пошта: artemevaanjuta@mail.ru, karimovehdik@gmail.com, соціальні мережі: vk.com/id80446719, vk.com/id41528109.

ЦИНГУЄВ Ердині Володимирович (рос. – ЦЫНГУЕВ Эрдыни Владимирович), 18.07.1999 року народження, уродженець села Могойтуй Чітінськой області.



ЦИНГУЄВ Ердині Володимирович / Фото соцмережі окупанта

Громадянин РФ, зареєстрований за адресою: Забайкальський край, Агінський район, смт Агінське, вулиця Стадіонная, будинок 21, СНІОР (рос. – СНИЛС): 16782283909, ІПН: 800301625390, паспорт № 7619 067404 від 29.07.2019, н.м. тел. +79955543404, Е-пошта: erdynitsynguev@gmail.com, соціальні мережі: vk.com/id451810934, instagram.com/erdynitsynguev.

АЙТАКОВ Зінур Оразович (рос. – Айтаков Зинур Оразович), 14.02.1991 року народження, уродженець села Успенка Ахтубінського району Астраханської області, зареєстрований за адресою: місто Псков, вулиця Шестака, будинок 27, квартира 30.



АЙТАКОВ Зінур Оразович / Фото соцмережі окупанта

СНІОР (рос. – СНИЛС): 13604068735, ІПН: 302203042689, паспорт № 1211 393840 від 13.08.2011, н.м. тел. +79658123172, Е-пошта: sungalieva_a@mail.ru, z.alanov2017@yandex.ru, соціальні мережі: vk.com/id107619309, ok.ru/profile/569191752919.

ТЕЛЯТНІКОВ Денис Миколайович (рос. – ТЕЛЯТНИКОВ Денис Николаевич), 13.02.1987 року народження, уродженець міста Бєлгород.

Громадянин РФ, зареєстрований за адресою: місто Бєлгород, вулиця Губкіна, 13-Б, квартира 15, СНІОР (рос. – СНИЛС): 11014062166, ІПН: 311501695504, паспорт № 1408 912138, н.м. тел. +79205531067, Е-пошта: denzenin_1987@bk.ru, соціальні мережі: vk.com/id295090332.