Російські військові, ймовірно, вбили білоруського рибалку на кордоні з Україною

Поблизу кордону з Україною застрелили білоруського рибалку Сергія Чембровича. Ймовірно, його вбили російські військові.

Чембрович працював ветеринаром у Гомелі. Він загинув біля села Верхні Жари Брагінського району.

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Як стався напад

Білорус 9 травня поїхав з другом на риболовлю в Брагінський район. Вони ловили рибу з берега. Знайомий Чембровича розповів, що раптово чоловіку вистрілили в голову. Друг втік та сховався в лісі. Звідти він викликав правоохоронців.

За словами знайомого, дружина навіть не впізнала чоловіка, бо постріл був прямо в голову. Точно невідомо, хто стріляв. Білоруські силові органи мовчать.



Місце, де сталось вбивство

Російські пропагандисти "спалились"

У прокремлівських каналах з'явились 2 відео із вбивством людей у лісистій місцевості. Пропагандисти підписали їх як "робота снайпера по "укропах" у зоні проведення спецоперації". На відео була людина, що візуально схожа на загиблого. Місцевість теж доволі схожа.

Звинувачення у бік України

У білоруських ЗМІ лунала версія, мовляв, чоловіка вбили українці. Однак це не відповідає дійсності, оскільки від місця події до найближчого українського берега близько 450 метрів, там підтоплення. Натомість до найближчого українського села Загатка – 2,5 кілометра. З таких відстаней неможливо стріляти без спеціальної оптики, зброї та підготовки.

Також припускали, що чоловіка могли вбити і білоруські силовики. Нагадаємо, що Білорусь посилила охорону кордону з Україною. Таку версію підкріплює і мовчання офіційних структур.

В Україні відреагували

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зауважив, що не має інформації про інцидент, наші підрозділи нічого подібного не чули.

Начальниця пресслужби 105 прикордонного загону Галина Шаховцова повідомила, що українські прикордонники до інциденту не причетні.

Жодних спроб порушити державний кордон України не було. Ніхто не чув пострілів,

– наголосила Шаховцова.

Вона додала, що про загибель рибалки прикордонники дізнались зі ЗМІ.

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