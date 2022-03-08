Російські військові злочинці: опублікували список окупантів, які вбивають мирних українців

8 березня 2022 , 12:50
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Джерело:

Головне управління розвідки МО України

Українська розвідка опублікувала список військових злочинців, які беруть участь у вбивствах мирних громадян України та здійсненні ракетно-бомбових ударів по українських містах

У відомстві зазначили, що йдеться про 2 змішаний авіаполк 21 змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ (аеродром "Шагол", м. Челябінськ).

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Список російських військових злочинців

Пілоти

  • підполковник Губін Борис Володимирович;
  • майор Руньов Дмитро С.;
  • майор Нечай Сергій А.;
  • майор Красноярцев Олександр Васильович (збитий 05.02.2022, полон);
  • майор Габітов Артур Р.;
  • майор Хитров Денис Сергійович;
  • капітан Губайдулін Артур Р. (збитий 28.02.2022, евакуйовано);
  • капітан Савенко Денис;
  • капітан Клешнін Іван;
  • капітан Стрижаков В’ячеслав;

Штурмани

  • майор Борона Максим М. (збитий 28.02.2022, евакуйовано);
  • майор Криволапов Костянтин Володимирович (збитий 05.02.2022, загинув);
  • майор Гатаров Равіль Р.;
  • капітан Устьянцев Костянтин;
  • капітан Фахразієв Вадим;
  • капітан Корецький Станіслав;
  • капітан Павлов Олександр;
  • капітан Курленков Анатолій;
  • ст.лейтенант Лукін Антон;
  • ст.лейтенант Курсанін Олег.

Організаційно-штатна стуктура 2 змап (військова частина 86789) (вказано ідентифікований особовий склад)

управління

  • командир полку – полковник Карнаухов Дмитро Юрійович;
  • заступник командира полку – підполковник Страхов Олександр Володимирович;
  • заступник командира полку з льотної підготовки – вакант;
  • начальник штабу – вакант;
  • заступник командира полку з військово-політичної роботи – майор Кукрадзе Богдан Арсенович;

Перша ескадрилья на 12 Су-34 (бортові номери 01-12 "червоний")
комеск – підполковник Губін Борис Володимирович;
заступник комеска – підполковник Каніщев Євгеній Миколайович.

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Автор: Олександр Бевза