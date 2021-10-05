Російські військові знову перевернули техніку на навчаннях і травмувались самі: епічне відео

Під час військових навчань у Росії ЗРПК "Тунгуска" наїхала на БМП-2. Через це постраждав щонайменше один військовослужбовець.

За попередніми даними, причиною інциденту є те, що екіпаж однієї з бойових машин дезорієнтувався в просторі.

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Військового буквально виносили з машини

Після аварії, очевидці кинулися до машин, щоб урятувати постраждалих. один із членів екіпажу отримав серйозні травми і його довелося виносити на руках, оскільки самостійно іти він не міг.

Ситуація викликала сміх в іншого військового, що потрапило на кадри відео, яке опублікували в мережі.

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