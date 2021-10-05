Російські військові знову перевернули техніку на навчаннях і травмувались самі: епічне відео
5 жовтня 2021 , 15:11Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Останній блокпост"
Під час військових навчань у Росії ЗРПК "Тунгуска" наїхала на БМП-2. Через це постраждав щонайменше один військовослужбовець.
За попередніми даними, причиною інциденту є те, що екіпаж однієї з бойових машин дезорієнтувався в просторі.
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Військового буквально виносили з машини
Після аварії, очевидці кинулися до машин, щоб урятувати постраждалих. один із членів екіпажу отримав серйозні травми і його довелося виносити на руках, оскільки самостійно іти він не міг.
Ситуація викликала сміх в іншого військового, що потрапило на кадри відео, яке опублікували в мережі.
У Росії перевернули техніку на військових навчаннях: дивіться відео
Це вже не перший інцидент з технікою в Росії
- У травні 2021 року під час репетиції параду до Дня перемоги в Уфі загорівся танк.
- У липні в Південно-Сахалінську військові "загубили" танк, який злетів з тягача, перекинувся і ледь не розчавив легковика.