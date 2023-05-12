Міста більше не існує: фотографи показали постапокаліптичні кадри з Мар'їнки

Кремлівська пропаганда продовжує виправдовувати військову агресію проти України тим, що нібито прийшла "захищати" жителів Донбасу. Та по факту Росія стирає з лиця землі Донецьку та Луганську області. Про це свідчать промовисті кадри з Мар'їнки, яку росіяни знищили вщент.

У Генеральному штабі ЗСУ продовжують звітувати, що найзапекліші бої на Сході тривають за міста Бахмут та Мар'їнка. Російські сили без успіху намагаються захопити зруйноване місто.

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Як виглядає "русскій мір" в Мар'їнці

Так, тільки минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки росіян у районі Мар'їнки.

Костянтин і Влада Ліберови показали світлини та відео з Мар'їнки, яку постійно обстрілюють російські військові. Тепер Мар'їнка нагадує постапокаліптичне місто. Саме це і є так званий "русскій мір".

Цинічно, що напередодні речник Кремля Дмітрій Пєсков дав інтерв'ю, в якому заявив, що Росія буцімто намагається врятувати інфраструктуру та людські життя.

Речник Путіна вкотре стверджує, що мета Росії нібито захистити жителів Донбасу. Та кадри з Мар'їнки яскраво свідчать, що світ потрібно захищати від кровожерливих росіян.

Як виглядає зруйнована росіянами Мар'їнка / Фото з інстаграму Костянтин і Влада Ліберови

"Рік тому це було маленьке затишне місто. Працювали школи, магазини, лікарні. В людей було життя. Те, що ви бачите на цих фото і відео – відбулось за минулий і цей рік. Ось так Мар'їнка виглядає сьогодні", – мовиться у повідомленні фотографів.

Вони додають, що місцями в Мар'їнці "гірше за документальні кадри зруйнованих міст часів Другої Світової".

Жорстокі бої тривають тут щодня, щогодини. Безкінечні спроби окупантів штурмувати та захопити те, чого вже більше не існує, що зруйновано до будівельного сміття,

– резюмують фотографи.

На відео з дрона, яке опублікували в інстаграмі Костянтин і Влада Ліберови, видно, що будинки в Мар'їнці вщент зруйновані. Кадри нагадують наслідки нищівного землетрусу в Туреччині та Сирії.

Різниця тільки в тому, що в Туреччині та Сирії вирувала нездоланна стихія, коли в Мар'їнку прийшов "русскій мір" з ракетами, бомбами, артилерією та іншою зброєю.

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На жаль, Мар'їнка далеко не єдине місто в Україні та навіть світі, яке Росія стерла з лиця землі.

Через криваву тактику випаленої землі, яку сповідують окупанти, Росія за ідентичним сценарієм зруйнувала Маріуполь, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасну, Бахмут та інші міста в Україні.

Крім того, не слід забувати, що саме Росія стоїть за жорстоким бомбардуванням Сирії.