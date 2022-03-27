Російські вояки мріють про ротації і жаліються, що у Сирії їм краще спалося
Джерело:СБУ
СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною. Той жалівся, що у Сирії йому було спокійніше, а в Україні він "радіє від того, що прокинувся".
Дружина окупанта розповідала чоловіку про те, як на Росії щезають продукти з полиць, бо люди масово їх скуповують. Однак окупанта вона заспокоювала, назвала війну "тимчасовими труднощами".
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Російський загарбник побідкався, що йому обіцяли, що буде ротація 19 березня. Однак цього і досі не відбулося.
З розмови стає очевидним, що окупант був і в Сирії. Однак своїй дружині він сказав, що в Україні йому набагато гірше.
Щоразу я прокидаюся з такою радістю, що прокинувся. У Сирії такого не було. Ти розумієш? У Сирії таких моментів навіть не було,
– поскаржився окупант.
Розмова окупанта з дружиною: дивіться відео