Путін відкрив "скриню Пандори": у будь-якому регіоні Росії може виникнути конфлікт

Влада країни-агресорки готова на все заради пошуку людей для війни проти України, навіть випускати з тюрем в'язнів. Однак такі дії Владіміра Путіна залишають слід і на простих росіянах.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, політичний філософ, науковий співробітник Карлового університету у Празі Олександр Морозов, зауваживши, що конфлікти можуть виникнути будь-де в Росії. Тимчасом в серед населення зростає рівень тривожності через нерозуміння дій влади.

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У будь-якому регіоні Росії може виникнути конфлікт

За словами політолога, Путін разом з Євгенієм Прігожиним у червні 2022 року відкрили "скриню Пандори", почавши випускати з тюрем в'язнів в обмін на укладання контрактів для участі в агресії проти України.

Цей змінює соціальну атмосферу в Росії та місцях ув'язнення. Роботодавці усвідомлюють, що до них на роботу можуть прийти люди, які були ув'язненні за вбивства, насилля та бандитизм.

Люди, які мали б бути ув'язнені, наприклад на 20 років, вийдуть на волю за 6 місяців лише через те, що записатись бути учасниками так званого "сво". В бунтах, які почались у місцях ув'язнення ця ситуація дуже показова,

– зауважив Морозов.

Хоч Кремль і збудував систему контролю за конфліктами в регіонах, де є силові структури, але подібні конфлікти "спалахують, мов сірники".

Можна очікувати, що не лише в етнічних регіонах Росії, а в усіх можуть виникнути конфліктні ситуації. Вони можуть бути через пожежі в лісах, зникненням продуктів з магазинів. В Росії створили ситуацію тривоги,

– підкреслив політолог.

Для прикладу, нещодавно російська соціологія зафіксувала, що тривожність населення країни-агресорки стрімко росте. Українські війська продовжують Курську операцію, а російська влада не знає, як протидіяти ЗСУ, що підвищує рівень занепокоєння серед росіян.