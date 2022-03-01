Російські загарбники обстріляли житловий будинок у Василькові: є загиблі
Джерело:Наталія Баласинович
Війська Путіна вже кілька днів бомбардують місто Васильків, що у Київській області. В результаті ракетних обстрілів зруйновано 5-поверховий житловий будинок.
На жаль, у будинку перебували люди. Про це під час вечірнього звернення повідомила очільниця міста Наталія Баласинович.
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Що відомо про жертв
За наявною наразі мені інформацією, є 2 загиблих та 3 постраждалих,
– розповіла вона.
Поранених доставили до лікарні. Баласинович закликала людей залишатися в укриттях, адже це може зберегти життя.
Бережіть себе, зберігаймо спокій. Це страшне горе. В мене просто немає слів,
– додала вона.
У сусідній Калинівці обстріляли приватні будинки
За інформацією сусідньої громади в селищі Калинівка, внаслідок ракетного удару росіяни зруйнували 3 приватних будинки. Інформації по жертвах наразі немає.