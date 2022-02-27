Російські загарбники знищили український літак "Мрія"

Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, повітряне судно перебувало там.

Його відновлення коштуватиме понад 3 мільярди доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор.

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Росія поцілила в "Мрію", як символ можливостей української авіації. Ан-225 – гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого й найважчого в історії авіації моновантажу, вантажності. На жаль, сьогодні ці опції втрачені, але вони обов'язково будуть відновлені,

– повідомили в Укроборонпромі.

Гендиректор Держконцерну Юрій Гусєв зазначив, що Росія зруйнувала літак "Мрія", але не зможе зруйнувати нашу спільну мрію про вільну від окупанта Україну.

"Ми боротимемось за нашу землю та наш дім до переможного кінця. І після перемоги обов'язково, чуєте, обов'язково добудуємо нашу нову "Мрію", яка багато років чекає цього у безпечному місці. Все буде Україна!" – додав він.

Текст публікації Укроборонпрому:

Росіяни знищили Ан-225 «Мрія», вона буде відновлена за кошти окупанта

Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак. Його відновлення коштуватиме понад 3 мільярди доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор.

Росія поцілила "Мрію", як символ можливостей української авіації. Ан-225 "Мрія" – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності. На жаль, сьогодні ці опції втрачені.

Але вони обов’язково будуть відновлені. Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов'язково відродиться. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться понад 3 мільярди доларів і понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Росія, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень.

Росія знищила нашу "Мрію", але мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо. Ми боротимемось за нашу землю та наш дім до переможного кінця. І після перемоги обов’язково, чуєте, обов'язково добудуємо нашу нову "Мрію", яка багато років чекає цього у безпечному місці. Все буде Україна!", — заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв.