Війна проти України зруйнувала міф про "могутню" російську армію. Герої ЗСУ завдали ворогу потужних ударів, від яких він буде оговтуватися ще дуже довго.

На думку радника Офісу Президента Олексія Арестовича, ЗСУ доволі сильно похитнули боєздатність "однієї з найсильніших армій світу". Від війни з Україною окупанти будуть оговтуватися дуже довго.

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Втрата боєздатності армії окупантів

Арестович зазначив, що навіть у разі знаття санкцій російська економіка не зможе швидко набрати оберти та відновити свою армію. Окрім того, українські захисники вибили 60 – 70% елітних підрозділів командного складу окупантів, підготовка яких потребує часу та великих ресурсів.

Російські Збройні сили небоєздатні у найближчі 5-7 років. Росія буде змінювати всю свою політику з менш агресивної на більш стриману,

– вважає Арестович.

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