Відео, на якому зафіксовані тіла російських військовослужбовиць біля Покровська, оприлюднила третя бригада НГУ "Спартан". Це викликало дискусію про участь жінок у штурмових діях окупантів.

Заступник командира спецпідрозділу "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко пояснив 24 Каналу, що більшість росіянок служать у тилових підрозділах. Водночас іноді їх кидають у піхотні та штурмові групи, особливо коли Росії бракує особового складу.

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Жінки на фронті у складі російських підрозділів

Павло Гвозденко зазначив, що кадри з жінками серед загиблих окупантів біля Покровська не стали несподіванкою. У російських військах помітна присутність жінок, які зазвичай виконують завдання у тилу, в підрозділах забезпечення та логістики.

Як правило, ворог має багато жінок-військовослужбовиць, які служать переважно у тилових підрозділах, у забезпеченні. Але трапляються ситуації, коли вони беруть участь у штурмах,

– розповів заступник командира спецпідрозділу "Тайфун" НГУ.

Він підкреслив, що для російського командування немає принципової різниці, кого відправляти у бій. У разі потреби на передову можуть потрапити як чоловіки, так і жінки.

Чому Росія відправляє жінок у штурмові групи?

За словами Гвозденка, використання жінок у піхоті та штурмових підрозділах може бути наслідком дефіциту особового складу та впливу російської пропаганди. Кремль, за його словами, не зважає на стать військових, коли прагне досягти поставленої мети.

Неважливо для Путіна, хто це буде – жінка чи чоловік. Він і дітей відправляв би, і не хвилювався б за це. Йому важливий результат,

– наголосив офіцер.

Він підкреслив, що подібний підхід демонструє готовність російського керівництва жертвувати будь-ким заради виконання бойових завдань, не рахуючись із втратами.

Чому у "Тайфуні" не підраховують кількість жінок серед цілей?

Гвозденко пояснив, що під час виконання бойових завдань екіпажі дронів спецпідрозділу зосереджені на ураженні противника, а не на підрахунку втрат чи визначенні статі військових. Головна мета – знищити ціль та перейти до наступної операції.

Один раз вилетів, потрапив у ціль і далі завдання пілота запускати наступний дрон. Нам важливо знищувати цілі, а не фіксувати їхню кількість,

– зазначив заступник командира "Тайфуну".

Він додав, що рівень підготовки пілотів дозволяє впевнено підтверджувати ураження без додаткових перевірок, навіть якщо операція проводиться без підсвітки. Гвозденко наголосив, що для "Тайфуну" головним залишається ефективне виконання бойового завдання, незалежно від того, хто перебуває в лавах ворога.