Російські ЗМІ бідкаються, що у Бєлгороді прогриміло близько 40 вибухів за 15 хвилин

"Тривожною" видалася ніч на 1 червня для росіян. На цей раз під ударом знову опинився Бєлгород в якому прогриміло близько 40 вибухів за 15 хвилин.

За інформацією російських ЗМІ, ракетну небезпеку оголошено в Бєлгороді та Бєлгородському районі, передає 24 Канал. Ну і традиційно над містом буцімто працює "пе-ве-о".

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Що відомо про атаку на Бєлгород

Ракетну небезпеку в Білгороді та Білгородському районі було оголошено о 00:25. Вже за 5 хвилин почала надходити інформація про перші вибухи.

Російські ЗМІ повідомляють, що спочатку близько 20 вибухів, згодом пролунало стільки ж. Сумарно над Бєлгородом було чути близько 40 вибухів за 15 хвилин.

Місцевий голова регіону В’ячєслав Гладков повідомив, що без світла залишилися два села у Білгородській області.

Водночас пропагандисти заявляють про роботу "пе-ве-о" над містом.

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