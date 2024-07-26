Російські ЗМІ підтверджують удар по аеродрому "Саки"

По російському аеродрому "Саки" в Криму було завдано удару у ніч на 26 липня. Внаслідок удару там виникла пожежа та детонація боєприпасів.

Удару було завдано ракетами ATACMS. Про це заявляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки на аеродром "Саки"

Цієї ночі було завдано удару по військовому аеродрому "Саки" в Новофедорівці Сакського району Криму. Російські ЗМІ стверджують, що ударів було завдано ракетами ATACMS.

Внаслідок атаки на аеродромі почалася детонація боєприпасів, що призвело до пожежі. Цікавим є те, що внаслідок атаки було уражено місце дислокації російської ППО за 5 кілометрів від села Шовковичне у Сакському районі. В результаті удару було знищено радіолокаційну станцію.

Також є інформація про осколкові поранення у двох російських військовослужбовців. Всі була випущено 4 ракети ATACMS, російські ЗМІ заявляють, що 2 було буцімто збито.

Як на удар реагують росіяни / Скриншот з соцмереж

Нагадаємо, що вибухи також чули в районах Євпаторії, Новофедорівки та Сімферополя. Місцеві там нарахували щонайменше 13 вибухів.