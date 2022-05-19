Російські zондеркоманди показали, яку долю приготували всьому Донбасу
19 травня 2022 , 18:38Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Дениса Казанського
Так виглядає зараз "врятоване від України" місто Рубіжне. Як і в Маріуполі, знищено майже все.
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І таку долю російські zондеркоманди приготували всьому Донбасу. Весь регіон збираються перетворити на такі ж самі горілі руїни. Місто за містом.
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У чому сенс такого "визволення" навряд чи хтось може пояснити. Схоже, що росіянам подобається сам факт знищення українських міст.
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