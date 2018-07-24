Російські хакери влаштували нову масову атаку у США

Російські хакери зламали мережі найбільших американських енергетичних компаній, що могло дозволити їм зупинити подачу електроенергії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на співробітників міністерства внутрішньої безпеки країни.

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Зазначається, що вперше кібератаки зафікcували в 2016 році, а тривали злами протягом 2017 року. Зловмисники робили атаки у складі підтримуваної російською владою групи, відомої під назвою Dragonfly і Energetic Bear.

Видання пише, що у результаті атак постраждали сотні людей.

У міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що атаки, швидше за все, продовжаться.

Нагадаємо, що 23 травня Мін'юст США повідомив про виявлення мережі пристроїв, заражених угрупованням хакерів Fancy Bear. У ФБР припустили, через мережу збирають інформацію, в тому числі для нових кібератак.

Що таке Fancy Bear?Хакерська група, яка діє з 2004 року. Вона відома своїми атаками на державні, інформаційні, військові та інші структури країн, а також на російських опозиціонерів та журналістів. Вашингтон пов'язує угруповання Fancy Bear з Росією і покладає на неї відповідальність за злом серверів Демократичної партії в ході виборів президента США восени 2016 року.