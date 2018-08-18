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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Російські прикордонники побили українця

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Побитий українець
Побитий українець / dpsu.gov.ua

У суботу вранці поїздом сполученням "Москва – Харків" в пункт контролю "Харків-пасажирський" прибув громадянин України, який, імовірно, був побитий російськими прикордонниками.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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"Останнім часом почастішали випадки затримань громадян України за порушення з прикордонних питань російськими прикордонниками, які є безпідставними та провокаційними з боку РФ", – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що у п'ятницю ввечері українець 1977 року народження виїжджав до Російської Федерації поїздом сполученням "Кривий Ріг-Москва".

За словами чоловіка, під час проходження прикордонного контролю в російському пункті пропуску "Долбіно" він надав прикордонникам для перевірки всі необхідні для перетину кордону документи, але російський прикордонний наряд відмовився пропускати його через кордон.

На запитання громадянина пояснити причину, по якій йому відмовляють у перетині кордону, відповіді ніхто не надав, після чого двома російськими прикордонниками та однією особою в цивільному нашого співвітчизника силоміць вивели з вагону поїзда.

Під час висадки правоохоронці РФ безпідставно застосовували до чоловіка заходи фізичного впливу, після яких він отримав тілесні ушкодження. Також, аби скрити фактичне побиття чоловіка, російські прикордонники видалили всі відеофайли з його мобільного телефону, на який він фіксував їх незаконні дії. Наразі українські прикордонники викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої надали первинну медичну допомогу потерпілому,
–заявили в Дерджприкордонслужбі.

Співробітниками Держприкордонслужби до Холодногірського відділу Національної поліції в Харківській області направлено повідомлення для внесення відомостей в ЄРДР, про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого за ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження".

Крім того, Держприкордонслужбою направлено листа до прикордонного відомства Російської Федерації з вимогою надати інформацію щодо обставин затримання та повернення громадянина України, а також надати оцінку діям прикордонників РФ.

Теги: Новини України Новини Росії Держприкордонслужба Новини Харкова Укрзалізниця Транспорт
Джерело: 24 Канал
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