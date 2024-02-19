Мовчати не можна підтримати: Кремль змушує російських артистів виступати за війну

Публічні особи та артисти у Росії зазнають все більшого тиску з боку Кремля. Метою є відкрита демонстрація підтримки війни проти України.

Російських артистів змушують публічно виступати за війну проти України. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

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Кіркоров отримав "на горіхи" через "голу" вечірку

Відомий путініст Філіп Кіркоров відвідав поранених солдатів на окупованій території України та виступив там із концертами. Так зірка російської естради вирішив "відмолити гріхи" після славнозвісної "майже голої" вечірки в Москві. Після епатажного заходу Кремль вніс Кіркорова в "чорний список" артистів.

Опозиційне видання "Медуза" повідомило, що на початку лютого адміністрація президента розіслала російським концертним промоутерам оновлений список" із 50 артистів, яким фактично заборонили виступати на території Росії. До цього списку увійшли публічні противники війни поряд з іншими, такими як Кіркоров, які розгнівали Кремль інакше.

Війна дедалі більше з'являється в житті росіян

Як повідомляє розвідка Британії, наслідки "майже голої" вечірки демонструють дедалі ширшу присутність війни у громадському житті.

Кремль майже напевно навмисно роздмухав і використав скандал, прагнучи зобразити контраст між росіянами, які "патріотично" підтримують військові дії, і гедоністичною "прозахідною" столичною елітою. Один з учасників був ув'язнений, оштрафований за так званими законами про "ЛГБТ-пропаганду" та викликаний у військкомат,

– заявили у розвідці.

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