Після візитів Пригожина з російських колоній "зникли" понад 13 тисяч зеків
Джерело:"Наша Ніва"
У жовтні кількість в'язнів у російських колоніях різко скоротилася. Зеки "зникали" тисячами і ставалося це, як не дивно, після візиту до колоній власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
Про це пише опозиційне білоруське видання з посиланням на дані Федеральної служби виконання покарань Росії.
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Якщо вірити даним, які наводять ЗМІ, за жовтень населення російських колоній скоротилося на 13 тисяч осіб. Водночас приблизно стільки ж людей залишили колонії за попередні 9 місяців.
Стрибок різко контрастує з показниками початку року, коли ПВК "Вагнера" ще не вербувала ув'язнених на війну в Україні. Наприклад:
- у січні кількість засуджених у колоніях зменшилася всього на 1086 осіб,
- у лютому – на 814 осіб,
- у березні – на 887 осіб,
- а у квітні населення колонії, навпаки, збільшилося на 453 особи.
Першою вербувати людей у колоніях на війну розпочала ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, про це стало відомо влітку 2022 року.
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За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, масова відправка ув'язнених на війну спровокувала серйозні проблеми як для самої Росії, так і для жителів тимчасово окупованих територій. Набрані Пригожиним зеки не лише беруть участь у бойових діях в якості "гарматного м'яса", але й вчиняють купу злочинів проти цивільного населення.
Подекуди колишнім в'язням вдається втекти з позицій та навіть повернутися до Росії. Пошуки дезертирів зазвичай не дають ніякого ефекту, тоді як за ними залишається кривавий слід. Так, на початку жовтня з фронту втекла частина взводу, яка брала участь у спробах захоплення Бахмута. З 12 втікачів спіймали лише трьох.
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