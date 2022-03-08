У російських магазинах дефіцит продуктів – люди згрібають крупи, чаї, товари особистої гігієни
8 березня 2022 , 22:43Читать новость на русском
Джерело:Думская
У російських супермаркетах вже спостерігається дефіцит базових продуктів. Люди в паніці скуповують все, що лишилося – крупи, борошно, чай та інші продукти, які є на полицях.
Пусті полиці виявили в супермаркетах "Ашан" та мережі "Лента".
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У деяких магазинах, пише "Тайга.інфо", ввели ліміт на продажі товарів в одні руки.
Зараз спостерігається дефіцит круп, макаронних виробів, чаю, товарів особистої гігієни та інших товарів у російських супермаркетах.
Порожні полиці у російських супермаркетах / Фото "Тайга.Інфо"
Порожні полиці у російських супермаркетах / Фото "Тайга.Інфо"
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