У російських магазинах дефіцит продуктів – люди згрібають крупи, чаї, товари особистої гігієни

8 березня 2022 , 22:43
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Джерело:

Думская

У російських супермаркетах вже спостерігається дефіцит базових продуктів. Люди в паніці скуповують все, що лишилося – крупи, борошно, чай та інші продукти, які є на полицях.

Пусті полиці виявили в супермаркетах "Ашан" та мережі "Лента".

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У деяких магазинах, пише "Тайга.інфо", ввели ліміт на продажі товарів в одні руки. 

Зараз спостерігається дефіцит круп, макаронних виробів, чаю, товарів особистої гігієни та інших товарів у російських супермаркетах.

Порожні полиці у російських супермаркетах / Фото "Тайга.Інфо"

Порожні полиці у російських супермаркетах / Фото "Тайга.Інфо"

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Автор: Ярослава Прадід